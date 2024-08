Sabotaggio di un ucraino la Germania vuole la verità sulla distruzione del Nord Stream

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il caso delladel gasdotto, nel settembre 2022, è molto più importante di quanto si pensi nell’ambito del conflitto in Ucraina. Innanzitutto perché ha fratturato il cordone energetico che legava simbolicamente la Russia all’Europa, ma anche perché di fatto rappresenta un attacco diretto all’unico altro Paese colpito in questa guerra oltre a Russia e Ucraina: la. I procuratori tedeschi hanno emesso un mandato di arresto in Polonia per un sospetto legato all’attacco al2, identificato come Volodymyr Z. Dove la “Z” non sta per Zelensky, ma per Zhuravlov. Si tratta di un sub, denunciato pregiudizialmente a giugno e per il quale gli inquirenti danesi e svedesi che indagavano sul caso hanno invece archiviato il procedimento.