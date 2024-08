Questo corpo mi sta stretto poi un 22enne si toglie la vita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ un Ferragosto tragico per l’Alta Irpinia e in particolare il Comune di Lioni, dove un giovane di 22 anni è stato trovato privo dinella sua abitazione. Non sembrerebbero esserci dubbi sulla natura vololtaria del gesto: il ragazzo è stato trovato impiccato nella stanza della sua casa. Emblematico un post sui profili social delpubblicato appena un mese fa, per l’esattezza il 14 luglio: “Mentre fluttuo, mi accorgo che anche nel vuoto più profondo, c’è un ordine nascosto nel disordine, una bellezza che emerge dal caos. Penso a quando ero bambino, le ginocchia sbucciate ricoperte dalla breccia, sotto un sole cocente che inla bocca al desiderio di bere. Non esisteva l’odio. Gli adulti non erano altro che altri bambini come me, che pensavano di esser cresciuti. Penso alla libertà, bella convinzione.