Morte di Matthew Perry almeno un arresto La star di Friends e quell’assurdo livello di ketamina

(Di giovedì 15 agosto 2024) Roma, 15 agosto 2024 – Si infittisce il caso giudiziario attorno alladi, ladi ‘’ trovata senza vita lo scorso 28 ottobre nella vasca idromassaggio della sua casa di Pacific Palisades, poco lontano da Los Angeles. La polizia ha arrestatouna persona in relazione alladell’attore, riferisce il Los Angeles Times, citando fonti delle forze dell’ordine. Nel suo stomaco furono trovate tracce di, sostanza che a volte viene usata per trattare la depressione. Secondo l’autopsia ildiriscontrato nel suo sangue era più o meno lo stesso che si sarebbe potuto trovare in occasione di un'anestesia generale. Le autorità avevano avviato un’inchiesta per appurare come maiavesse un quantitativo simile di droga in circolo.