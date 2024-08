Maltempo in Toscana bufera di Ferragosto sulla costa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 agosto 2024) Viareggio, 15 agosto 2024 – Se da una parte sulle colline versiliesi e apuane continua ad avanzare il fuoco degli incendi,, da La Spezia a Viareggio una vera e propriasta sferzando le varie località. A Viareggio, per esempio, c’è stata una sorta di tempesta di sabbia e vento che ha divelto diversi ombrelloni e provocato un fuggi fuggi generale dei bagnanti. A causa dellasono state interrotte le premiazioni della corsa ciclistica Firenze-Viareggio A Lido di Camaiore, come due anni fa, per un' improvvisa (leggera) tromba d'aria di qualche minuto i bagnini hanno fatto entrare tutti i clienti dentro i bar e chiuso gli ombrelloni, quindi a mezzogiorno dispiaggia surrealmente vuota.