LIVE Cobolli-Darderi 0-0 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | inizia il derby azzurro

(Di giovedì 15 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Non passa la risposta di dritto del romano. 0-15 A segno con il dritto lungolinea. PRIMO SET 17.08 Termina il riscaldamento,il match conal servizio. 17.05ha vinto il sorteggio e ha preferito scegliere di rispondere per primo. 17.04il riscaldamento. 17.01 Entrano in campo i due giocatori. 17.00 Quello di oggi sarà il primo incontro tra i due giocatori. Il match sarà diretto da un giudice di sedia italiano, Alessandro Germani. 16.55 I due azzurri si giocano l’accesso agli ottavi di finale. Della pattuglia italiana composta da sei giocatori all’inizio del torneo, ben la metà dei componenti è uscita al primo turno. Jannik Sinner è avanzato tra i migliori sedici, e l’altoatesino sarà accompagnato dal vincitore del. 16.50 Anche Lucianosta disputando una grandissima stagione.