Ladispoli contributi per il trasporto alunni con disabilità | pubblicato l’avviso

(Di giovedì 15 agosto 2024), 15 agosto 2024 – L’Amministrazione comunale rende noto che per l’anno scolastico 2024/2025 sono aperte le domande per la concessione deieconomici, a titolo di rimborso, finalizzati alla copertura in tutto o in parte delle spese, sostenute dalle famiglie, per ildiconcertificata, nel percorso casa-scuola e ritorno, residenti nel Comune die frequentanti la scuola secondaria di II grado (superiori) compresi i percorsi di formazione professionale finalizzati all’assolvimento dell’obbligo scolastico, al fine di agevolarne la regolare frequenza scolastica e, più in generale, l’esercizio del diritto allo studio.