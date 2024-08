Italia sotto assedio del turismo | con questo caldo torrido sarà sempre meno appetibile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Non abbiamo abbastanza consapevolezza di quanto fondamentale sia la protezione del nostro clima per l’economia. Non solo per i danni diretti che provocano gli eventi estremi, miliardi che poi lo stato non ha, ma anche per quelli indiretti e crescenti. Non solo per la devastazione dell’agricoltura, con raccolti rovinati, non solo per le industrie. Prendiamo il. Ormai il nostro paese èdi undi massa incontrollato, soprattutto perché i nostri amministratori non hanno nessuna intenzione di controllarlo, a differenza di altri paesi, tanto che per ora abbiamo solo misure palliative e forse anche inutili come i ticket di ingresso ai centri storici.