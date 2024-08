Iran Carfagna | Ue prenda una posizione ferma e risoluta

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 15 agosto 2024) ROMA – “Arezoo Badri è solo l’ultima donna vittima del regimeiano, sparata e paralizzata per aver osato sfidare l’obbligo del hijab. Quante altre atrocità, tra stupri, esecuzioni, arresti e omicidi, dovremo ancora sopportare prima che l’indignazione si trasformi in una risposta decisa? L’Ueuna. La lotta per i diritti, la libertà e la democrazia non è un’opzione, ma una battaglia che deve appartenere a tutti noi”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook la presidente di Azione Mara. L'articolo: “Ueuna” L'Opinionista.