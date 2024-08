Incidente Alice Toniolli cade e sbatte la testa contro un muro | è in condizioni gravi | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2024) L’ditiene il mondo del ciclismo con il fiato sospeso. La giovane ciclista, impegnata sul Circuito dell’Assunta di Treviso, è finita a terra in un rettilineondo violentemente laun muretto. La ragazza è attualmente ricoverata in terapia intensiva in. “L’ieri pomeriggio su un rettilineo, in piana, dove però le atlete viaggiavano a 50 km orari. Nel prendere la borraccia deve aver toccato la ruota dell’atleta davanti ed è sbalzata sulla sinistra“. A raccontare la dinamica del gravediall’Adnkronos è Giacomo Salvador, presidente della Cicloturistica e organizzatore dell’evento. “Ieri sera e questa mattina ho telefonato a Rigato, tecnico della Fassa Bortolo. Questa notte è passata, per fortuna,è ancora in terapia intensiva e per il momento non si sa altro.