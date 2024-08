I trucchi del pricing applicati a cibo e vino Ovvero come far sembrare appetibile una proposta anche se non lo è

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 15 agosto 2024) Per decenni, il modo di studiare i comportamenti dei consumatori è stato condizionato da una profonda fiducia sulla sua razionalità. In realtà,hanno dimostrato numerosi esperti e Premi Nobel per l’Economia, i processi di acquisto sono fortemente condizionati da aspetti emotivi. Ciò valeper i meccanismi di valutazione dei prezzi. Nel mondo del, è importante conoscere questiper adottare soluzioni e claim di promozione che possano essere efficaci a parità di qualità del prodotto. L’effetto persuasivo del prezzo Oltre ai meccanismi di fluidità dei prezzi, adottati da numerose aziende,per esempio il dinamismo legato al riconoscimento online del consumatore e la conseguente modifica del prezzo (si pensi all’acquisto online dei biglietti aerei), vi sono tecniche didel tutto fondate sui nostri bias cognitivi.