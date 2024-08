I film italiani cult che raccontano l’Italia e l’estate

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 15 agosto 2024) Versilia degli anni ’60, un’estate di giochi sulla spiaggia, chitarre lungomare e flirt.spensierato e fresco, Sapore di mare torna al cinema dal 29 agosto restaurato in 4K, grazie aClubDistribuzione, in collaborazione con Minerva Pictures e LeoneGroup. È l’occasione per ripercorrere questo e altriche fotografanoche fu e calde estati passate,di spruzzi estivi, guizzi cocenti, serate amabili di delusioni e sogni. Sapore di mare (1983) di Carlo Vanzina Nostalgia degli anni ’60 per Carlo Vanzina, che ha scritto la sceneggiatura di Sapore di mare a quattro mani col fratello Enricorealizzando uno dei suoi migliori. A Forte dei Marmi, neldel 1964, si ritrova un gruppo di ragazzi in vacanza, provenienti da diverse parti d’Italia.