Firenze il turismo dell’arte fa ancora il pieno | a Ferragosto quasi 30mila accessi

(Di giovedì 15 agosto 2024), 15 agosto 2024 – Anche quest’anno è stato boom di visitatori: ild’arte facentro eè ovviamente in prima linea. In una città semideserta non sono invece mancate le code per entrare nei musei e nei luoghi d’arte più famosi. Secondo i dati del ministero della Cultura – che ricorda come quella dinon sia stata una giornata di apertura gratuita – agli Uffizi si sono presentati in 10.567, dato in linea (lievemente superiore) con quello del 2023.8milaalla Galleria dell'Accademia (7.997); a Palazzo Pitti 2.675, al Bargello 1.984 e in 4.550 al Giardino di Boboli.