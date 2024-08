Firenze i film al cinema all’aperto di Anconella Garden

Leggi tutta la notizia su lanazione

15 agosto - Prosegue il programma culturale diche si impreziosisce della rassegnatografica all'aperto a cura di associazione Anémic, con proiezioni tematiche e dibattiti, inclusa una proposta dedicata al riscaldamento globale e al cambiamento climatico.. Il 16 agosto è la volta 'Mash' di Robert Altman, ambientato durante la guerra di Corea, ilracconta le vicende di un gruppo di chirurghi militari che utilizzano l'umorismo nero e le bravate per affrontare lo stress e la crudeltà della guerra. Domenica 18 Harold e Maude di Hal Ashby, storia d'amore non convenzionale che narra la relazione tra Harold, un giovane uomo ossessionato dalla morte, e Maude, un'anziana donna che ama la vita in tutte le sue sfaccettature. Insieme, imparano a vedere il mondo sotto una nuova luce.