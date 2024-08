Ecco perché il Milan sta cedendo Kalulu alla Juventus|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 15 agosto 2024) 2024-08-15 14:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: DISCORSO LISTE In ultimo, va considerato il discorso liste. Ilsi trova infatti a dover riflettere sulla situazione della propria rosa nell’ottica della compilazione delle liste per la Serie A e per la Champions League. Due liste da 25 calciatori ciascuna, nelle quali oltre agli 8 giocatori di formazione italiana (4 nel proprio vivaio e altrettanti da settori giovanili di altre squadre del nostro Paese) c’è un paletto molto semplice da osservare: quello dei giocatori stranieri di età superiore ai 22 anni, che non superare il tetto dei 17. Maignan, Tomori, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez, Bennacer, Adli, Loftus-Cheek, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Okafor, Leao, Saelemaekers, Jovic e Morata.