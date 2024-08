Ecco Casali | Determinata a fare sempre di più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) Nuovo annuncio per il Volley Club Cesena ‘Elettromeccanica Angelini’ che nelle scorse ore ha arruolato tra le fila della squadra femminile in procinto di iniziare la nuova stagione di serie B1, Sofiachiamata a completare il reparto palleggiatrici. Di Ravenna, classe 2006,ha iniziato a giocare a pallavolo a 10 anni alla Teodora: in quegli anni ha partecipato al Trofeo delle Province e anche alle selezioni regionali con giocatrici di un anno più grandi. Parallelamente ha giocato in serie D, centrando la promozione in C in Under 16 e nel 2022/23 ha giocato in B1a Ravenna. La scorsa stagione ha disputato l’ultimo anno di Under 18 per il sodalizio Libertas Forlì-Mosaico Ravenna: approdando alla Final Four regionale e guadagnando poi l’accesso alle finali nazionali. E ha vinto il premio come miglior palleggiatrice.