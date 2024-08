Addio Gena Rowlands la musa di Casavetes aveva 94 anni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 15 agosto 2024). La grande attrice americana,del regista John Cassavetes, che è stato anche il suo primo marito,94e si è spenta ieri nella sua casa di Indian Wells, in California. La sua morte è stata confermata dall'ufficio dell'agente del figlio. A giugno, Nick Cassavetes, che ha diretto la madre in «The Notebook»,dichiarato che alla tre volte vincitrice dell'Emmy e due volte candidata all'Oscar era stato diagnosticato l'Alzheimer. Nel corso della sua carriera laè stata candidata 2 volte al Premio Oscar, 9 al Premio Emmy, vincendone 4, e 8 volte ai Golden Globe, vincendo in due occasioni, nel 1975 e nel 1988. Ha inoltre vinto l'Orso d'argento a Berlino nel 1977.