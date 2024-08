Addio al nubilato | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 15 agosto 2024)al: trama, cast e streaming delsu Rai 2 Stasera, giovedì 15 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondaalitaliano del 2021 diretto da Francesco Apolloni. Il, tratto dall’omonimo spettacolo teatrale dello stesso Apolloni, ha come protagoniste Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Linda, Eleonora, Vanessa e Akiko, amiche dai tempi del liceo, si ritrovano per festeggiare l’aldi una loro amica, Chiara. La sposa, tuttavia, non si presenta sul luogo dell’appuntamento, lasciando invece degli indizi che portano le quattro amiche in giro per la città in una caccia al tesoro.