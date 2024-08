Svuotata prosciugata di ogni energia Elenoire Casalegno il racconto choc di quei giorni neri

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Con molta probabilità prenderà il posto di Vladimir Luxuria come prossima conduttrice dell’Isola dei Famosi. L’ultima parola spetterà ai vertici Mediaset, ma pare che ai piani alti siano intenzionati a provare a dare una chance alla bionda conduttrice. Intanto, sulle colonne del Messaggero, ha raccontato di aver avuto la sfortuna di aver incontrato un manipolatore. >> Grandine, vento, frane, pioggia e allagamenti: la provincia in ginocchio. Decine di chiamate ai vigili del fuoco “Ho incontrato una di quelle persone che vengono definite narcisisti patologici, molto brave a manipolare gli altri. Di buono c’è che è come un vaccino: una volta che hai avuto a che fare con uno di loro non te ne capiterà mai più un altro. Lo riconosci da lontano. E non c’è bisogno del richiamo”, raccontava