Ragazza cade dal quarto piano dopo aver chiamato due volte l’1-1-8 | cos’è successo realmente?

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Una donna di 33 anni di origini peruviane, nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 agosto, è precipitata daldel palazzo dove abita a Rozzano, in provincia di Milano, e attualmente si trova in ospedale in prognosi riservata. Il compagno, un 28enne ecuadoriano, ha raccontato che laè caduta giù mentre stava cercando di sistemare il motore dell’aria condizionata. Una versione che ha convinto poco gli inquirenti, anche perché ci sono alcune cose che non quadrano, a partire dalle telefonate all’1-1-8 fatte dalla donna poco prima della rovinosa caduta.