Nissan e Honda un nuovo accordo sulle tecnologie SDV

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) (Adnkronos) –hanno siglato una nuova partnership per lo sviluppo congiunto di nuovefondamentali per le piattaforme Software-Defined Vehicle (SDV) di prossima generazione. Due realtà che si impegnano ad accelerare lo sviluppo di veicoli di nuova generazione. L’impegno diè quello di realizzare una società a zero emissioni L'articolo, unSDV proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.