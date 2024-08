Morto per un incidente mentre torna a casa Emanuel aveva 13 anni | una famiglia distrutta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un ragazzino di 13in unstradale a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali,Di Lella era alla guida di un motorino quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’, ha impattato con un’auto, un’Alfa Romeo Mito. Per il ragazzino non c’è stato nulla da fare, i medici del 118 intervenuti sul lluogo dello sinistro non hanno potuto fare niente per salvare la vita di. Dopo diversi tentativi di rianimarlo, si sono dovuti arrendere e constatarne il decesso. Il giovane infatti, a seguito del terribile impatto, èsul colpo.