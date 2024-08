Kate Middleton torna in pubblico ma ad attirare l’attenzione è il Principe William

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 14 agosto 2024)ta a mostrarsi inal termine delle Olimpiadi di Parigi 2024, tuttavia stavolta adè stato il marito. Un particolare delnon è passato inosservato, infatti, all’occhio del web. Lassa del Galles è in questo momento particolarmente distante dai riflettori (ad esclusione di rarissime e speciali occasioni) a causa delle cure per il tumore, che la debilitano e le ‘impongono’ di stare a riposo. Tuttavia, al termine delle Olimpiadi di Parigi 2024,si è mostrata ininsieme al marito il, in un video nel quale la coppia si è congratulata con gli atleti britannici. Nonostante la gioia di rivedere lassa, però, in questa occasione un particolare ha fatto sì chedel web si concentrasse, stavolta, più suldel Galles.