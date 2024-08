Incendio devasta 7 ettari di bosco Canadair in azione a Piandiscò

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Alimentate dal vento le fiamme sono divampate di colpo poco prima dell’ora di pranzo in località Treggiano sulle colline di, varcando presto il confine con la provincia di Firenze e il territorio di Reggello. E’ iniziata attorno alle 12.30 la giornata campale che ieri ha impegnato severamente la macchina antincendi boschivi, una task force subito mobilitata dalla Sala operativa provinciale e formata da Vigili del Fuoco, squadre di volontariato e operai forestali dell’Unione dei Comuni del Pratomagno. Il primo grande rogo dell’estate in Valdarno, è partito dal margine dell’area alberata e, complici le condizioni meteo, ha aggredito in pochi minuti ildi querce e pini creando un’altissima colonna di fumo nero visibile anche dal fondovalle e dall’abitato del capoluogo piandiscoese, uno dei paesi che formano il Comune unico dell’altopiano.