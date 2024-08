Giunta ok alla proroga tecnica della gestione del servizio idrico integrato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane ladela Gesesa spa nelle moredefinizione delle procedure di gara per la scelta del gestore unico in capo all’Entecampano. “Il provvedimento – spiega l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello – si basa sulla necessità da parte dell’Amministrazione comunale di Benevento di garantire la continuità nelladel, la regolare distribuzione dell’acqua potabile e il buon funzionamento del sistema fognario e depurativo, a tutelasalute pubblica esalvaguardia dell’ambiente. La scelta, sorretta da solide ragioni giuridiche, non comporta maggiori oneri né per l’Ente, né per i cittadini”.