George Clooney ‘irritato’ con Quentin Tarantino | Amico vaffa…

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) (Adnkronos) –? Non è una vera star del cinema. Parola diin dichiarazioni che hanno "un po' irritato" l'attore, tanto da aver reagito mandando 'a quel paese' l'regista di 'Pulp Fiction'. In una nuova intervista per un servizio di copertina della "GQ", insieme a Brad Pitt, suo co-protagonista del nuovo film L'articolocon: “, vaffa” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.