Dybala storia del campione scaricato dalle sue squadre

(Di mercoledì 14 agosto 2024) C'è un filo lungo e sottile che lega tutte le tappe della carriera di Paulo. La Joya, non ancora sfiorita visto che compirà i 31 anni a novembre, ammalia e promette ma poi viene regolarmente messa in discussione dai suoi club. Scaricata, se si vuole usare il termine più brutale pere fotografare quanto accaduto alla Juventus nell'inverno del 2022 che assomiglia in maniera sinistra al copione recitato a Roma in queste giornate frenetiche di calciomercato. E' possibile che i giallorossi approccino alla prossima stagione senza l'argentino e, al netto del balletto dello scarico di responsabilità, è probabile che lo facciano perché alla fine non considerano favorevole il rapporto tra costo e prodotto della sua presenza.