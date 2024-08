Arte dei pazzi | da Bosch a Hugo al Louvre si celebra la follia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Parigi si prepara ad accogliere una delle mostre più affascinanti e ricche di significato degli ultimi anni: "Figure di buffoni: dal Medioevo ai Romantici", in programma al Museo deldal 16 ottobre 2024 al 3 febbraio 2025, che riunisce oltre 300 opere provenienti da 90 istituzioni francesi, europee e americane, per esplorare la figura del folle, un personaggio enigmatico e poliedrico che ha attraversato i secoli lasciando un segno profondo nell'e nella cultura. L'esposizione parigina, tematica e cronologica, ripercorre l'ascesa del folle in un Medioevo complesso e secolare, la sua scomparsa di fronte al trionfo dell'Illuminismo e la sua rinascita a partire dalla fine del XVIII secolo analizzando la costante presenza della figura del folle nell'e nella cultura della fine del Medioevo e le ragioni di questa onnipresenza.