All’inizio frenati dal Covid Gli eventi sono stati di livello

(Di mercoledì 14 agosto 2024) "Bisogna anche considerare il contesto in cui si è lavorato, mi riferisco alla Pandemia. Mi sembra che sul fronte, impiantistica, sport di base e nelle scuole il lavoro fatto in questi anni sia stato valido". Anche l’ex assessora Grazia Baracchi rimanda al mittente le accuse di una ’Modena ferma al palo’ lanciate dal presidente del Coni Emilia Romagna Andrea Dondi. "Per quanto riguarda il mio mandato – ricorda Baracchi – l’attività e il mondo dello sport si è dovuta fermare dopo pochi mesi per la pandemia, occorre tenerlo presente questo per una corretta valutazione.