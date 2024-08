Supacell la serie Netflix avrà una seconda stagione | ecco l’annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 13 agosto 2024) Martedì 13 agosto 2024, tramite un post sui social,ha annunciato il rinnovo di, lasupereroistica britannica creata da Rapman, per una, di cui naturalmente al momento non si conoscono dettagli. La, come noto, vede al centro cinque giovani di South London, affetti da anemia falciforme, che all’improvviso scoprono di possedere dei superpoteri; per questo, verranno messi sotto la lente di un’organizzazione governativa che, con la scusa di proteggerli, cercherà invece di renderli inoffensivi per la società.SEASON 2 IS COMING pic.twitter.