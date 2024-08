Società del Soldo ai Cappuccini per la 163ª volta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Torna da giovedì la festa più antica di Urbino: l’edizione numero centosessantatre della Festa deisarà come sempre organizzata dalladele replicherà i cinque giorni dell’anno scorso, che avevano dato un buon riscontro. "Speriamo di confermarci – dice il presidente dell’antico sodalizio Roberto Burani – e di fare come sempre il pieno per le finalità benefiche che ladelporta aventi tutto l’anno. Il ricavato della edizione 2023 ci ha permesso di individuare sei famiglie indigenti a cui abbiamo assegnato un buono alimentare di 500 euro ciascuna. Speriamo ovviamente di fare meglio quest’anno. Al prato tra il convento deie i collegi universitari ci saranno come sempre gli stand gastronomici e una zona musicale. Le cucine apriranno tutti i giorni alle 19,30 e il giorno di ferragosto anche a pranzo dalle 12,30".