SKY | Napoli-Lukaku tutto in 48 ore David Neres il piano B

(Di martedì 13 agosto 2024)Nerers, le ultime notizie sul calciomercato del. Il Chelsea ago della bilancia. Calciomercato, gli azzurri accelerano perl’alternativa al belga. Sky Sport 24 ha riportato le ultime notizie sulle strategie di mercato della SSC, con Conte che attende rinforzi per la stagione 2024-2025. Calciomercatoper l’attacco Il PSG resta l’unica squadra in corsa per Osimhen. “La sensazione è che stia aspettando ancora un po’ per fare un’offerta ridicola e costringere ilad accettare negli ultimi giorni di mercato,” riporta Sky Sport. Intanto, ilnon resta a guardare. Le prossime 48 ore saranno decisive per. Gli azzurri puntano a convincere il Chelsea con un’offerta di 25 milioni più 5 di bonus. “Se il Chelsea accetta, arriva subitoa prescindere da Osimhen,” rivela l’emittente.