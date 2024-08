Roma cadavere di donna trovato in un ristorante abbandonato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 – Unin avanzato stato di decomposizione è statoquesta mattina, intorno alle 10.30, in una struttura abbandonata in via Aurelia 53. Ad effettuare il rinvenimento sono stati i carabinieri della stazione diSan Pietro e i colleghi del Nucleo operativo della compagnia di San Pietro. Il nucleo investigativo ha invece effettuato i rilievi tecnici. Il corpo, appartenente a una, non presenta segni evidenti che facciano pensare a una morte violenta. La struttura in cui è stato riospitava il“Il Giardinaccio”. La salma è stata trasportata all’obitorio del policlinico Gemelli diper l’autopsia.