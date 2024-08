Rientra l’Allarme Microalghe sulla Costa Ortonese | Valori in Netta Diminuzione

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 13 agosto 2024) Chieti - Si attenuaper la presenza della microalga potenzialmente tossica Ostreopsis ovata lungo i litorali di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Vasto Marina. Le analisi effettuate dall’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (Arta) sui campioni di acqua prelevati ieri mostrano una significativa riduzione della concentrazione di questenei tratti di mare interessati. In particolare,, isonoti al di sotto dei limiti di legge, eliminando la fase emergenziale. Nel tratto di mare a 350 metri a nord della foce del fiume Moro, dove l'8 agosto si era registrata una concentrazione di 47.760 cellule per litro, isono scesi a 3.400 cellule per litro.