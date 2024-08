Promozione Jesina tanti ostacoli per il ricorso | la Figc Marche nega l’accesso agli atti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 13 agosto 2024) Rigettata la richiesta del club leoncello per conoscere le motivazioni dell’Alma Fano, il parere legale romano al quale il presidente Panichi ha detto di essersi rivolto, il verbale della seduta del Comitato che ha ammesso il Fano in Eccellenza. Il presidente Chiariotti ha lasciato intendere di voler coinvolgere la Procura Federale VALLESINA, 13 agosto 2024 – Niente accessoper lache chiedeva di entrare in possesso dei documenti da allegare alpresentato al Tribunale Federale Territoriale. LaComitatoha respinto la richiesta del presidente leoncello Chiariotti specificando di aver ‘inoltrato la richiesta alla società Alma Juventus Fano‘ chiedendone l’autorizzazione per poi trasmetterli alla. Sicuramente per una questione di privacy.