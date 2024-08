Ottaviani domina a Misano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Un weekend da incorniciare, quello del 3-4 agosto, per Luca(foto), che nel quarto round della classe Supersport 600NG del CIV, a, ha conquistato il terzo posto nella Racing Night e ha stravinto Gara2 di domenica. Sabato sera, il pilota pesarese ha disputato un’ottima manche in notturna, tenendo a bada i diretti contendenti alla classifica e nella spettacolare condizione di oscurità si è inserito nel gruppo di testa già dalla partenza inserito nel gruppo di testa. Abile a non incappare in errori banali, dato l’alto rischio costituito dalle luci artificiali dell’impianto e la ridotta luminosità contrastata dai soli fari delle moto, "Ottasan" non ha potuto molto contro Taccini e Dalla Porta in fuga dal gruppo, ma si è assicurato un terzo posto importantissimo, poiché conseguito davanti al leader del campionato.