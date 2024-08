Mistero Sinwar capo di Hamas | da covi segreti con pizzini e un pugno di fedelissimi dà l’ok al cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 13 agosto 2024) In queste ore di annunci e smentite, di minacce e flebili spiragli, vige tutto e si teme il contrario di tutto. E la domanda che circola insistentemente a latere di voci e rumors su negoziati paludosi e il timore di attacchi da più fronti. Mentre fonti di Teheran lasciano intravedere uno spiraglio dopo il no secco agli appelli di Francia, Germania e Gb alla de-escalation – secondo funzionari iraniani, soltanto un accordo diila Gaza, scaturito dai colloqui di Ferragosto, impedirà a Teheran di intraprendere una rappresaglia diretta contro Israele per l’assassinio del leader politico diIsmail Haniyeh sul suo territorio –.