Libertà e provocazione | quando il seno è protagonista in passerella

(Di martedì 13 agosto 2024) Si affaccia dai bikini, fa capolino sotto top in maglia, si riprende la scena sulle spiagge. D’estate iltorna sotto i riflettori (anzi: sotto al solleone) e merita qualche coccola beauty in più. Non è solo una questione di: anche le passerelle lo celebrano, confermandolo già comedelle prossime tendenze tra abiti trasparenti e underboob. Ma se c’è una lezione che la moda ci ha insegnato è che oggi, come 60 anni fa, mostrare ilè ancora una fonte di scandalo. Ilnella moda Non c’è una parte anatomica amata, criticata, mostrata, censurata e abusata come ilfemminile. Dagli anni Sessanta in poi le rivendicazioni femministe e il desiderio di emancipazione hanno scosso anche la moda, trasformando ilin una battaglia politica.