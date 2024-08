Investimenti da 16 milioni di euro La scommessa di Monteriggioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Aun milione e 600miladi variazione di bilancio per aumentare glisul territorio comunale. "La ’manovra’ si è resa necessaria per poter intervenire su alcune situazioni stringenti – afferma l’assessore al bilancio, Luca Rusci –. In alcuni casi è stata prevista una rimodulazione di capitoli ma la parte più consistente è quella relativa alle opere pubbliche". "L’intento è migliorare il sistema di decoro di tutto il territorio, ma non solo – afferma la vicesindaca con delega alle Opere Pubbliche, Paola Buti –. Di fatto se da una parte abbiamo aumentato, per esigenze contingenti, il numero dei tagli del verde effettuati, andiamo anche ad aumentare le risorse in conto capitale in settori di fondamentale importanza per il nostro Comune, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei concittadini.