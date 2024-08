Il prossimo anno si prospetta molto vantaggioso | ecco chi pagherà meno tasse

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 agosto 2024) Previstenel 2025 ma solo per alcuni cittadini. Scopriamo chie potrà risparmiare somme importanti. Il Viceministro all’Economia Maurizio Leo annuncia una nuova IRPEF che favorirà una parte dei cittadini. Scopriamo chi nei piani del Governo sarà avvantaggiato eilnel 2025, ottima notizia per chi? (Cityrumors.it)Lesono l’incubo degli italiani. I cittadini pensano di pagarne troppe e che le cifre siano in determinati casi esagerate. Il rischio è l’impoverimento della popolazione e purtroppo è ciò che sta accadendo. L’ha sottolineato anche il Viceministro Leo, il ceto medio diventa sempre più povero. Da qui l’esigenza di ridurre l’Ires per le imprese che creano occupazione, di intervenire sull’Irap per colmare alcune lacune dell’imposta e di modificare nuovamente l’Irpef.