Il gesto di Jannik Sinner che preoccupa i tifosi | cosa non è sfuggito ai più attenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) A Montreal ha spaventato tutti, per una condizione lontana da quella ottimale vista a inizio stagione. E nel terzo set contro Rublev lo si è visto piegato sulle ginocchia, visibilmente esausto dopo lo stop dovuto alla tonsillite che gli ha costretto a saltare anche i Giochi olimpici di Parigi. "È stata una partita difficile — ha detto— Non ho iniziato molto bene ma poi dopo il secondo set mi sono trovato in una situazione migliore. Nel terzo è andata com'è andata ma va bene così, è unache capita. Lui ha giocato meglio nei momenti importanti ed ha meritato di vincere". E cosìha salutato tutti, cadendo 6-3 1-6 6-2 contro il russo che è poi caduto in finale nei confronti dell'australiano Popyrin.