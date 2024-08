Goldengas il ritorno Giampieri nostalgia di casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Una conferma e un nuovo acquisto. Nelle ultime 48 ore laSenigallia ha annunciato i primi due nomi del roster 2024-25, dopo settimane di rumors. Rumors confermati però perché i primi due nomi sono proprio quelli che si pensava: torna a Senigallia, dove aveva già giocato nel 2014-15 e dal 2016 al 2019, Fabio, senigalliese doc, guardia di 31 anni, nelle ultime stagioni fuori regione. Negli ultimi due tornei era in B Interregionale, prima a Pavia e poi a Piazza Armerina, in Sicilia, dove lo scorso anno ha avuto 13.3 punti di media. Torna aconfermando la volontà della società di rivolgersi alla filosofia che per decenni ha caratterizzato la piazza senigalliese, cioè costruire roster a forte impronta locale, una squadra a chilometri zero o quasi, come la definì a sua tempo l’ex presidente Claudio Moroni.