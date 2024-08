Glenn Close 76 anni mostra con orgoglio capelli bianchi – ecco perché accoglie a braccia aperte l’invecchiare

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 13 agosto 2024) Nel corso degliha commosso innumerevoli persone sul grande schermo ed è diventata un’attrice incredibilmente popolare e benvoluta. Ora è stata ampiamente celebrata dopo essere stata scelta perre i suoiai Governors Awards di Los Angeles. Grazie al suo grande talento e all’incredibile dote di stare davanti alla macchina da presa,è riuscita a rre un grande successo nel corso degli. È stata attiva nell’industria della recitazione per decenni e il suo curriculum è certamente impressionante. Con ruoli come Crudelia de Mon in “La carica dei 101” della Disney, Alex Forrest in “Attrazione fatale” e Jenny Fields in “Il mondo secondo Garp”, ha raccolto grandi successi. Grande impatto sul tappeto rosso Lo diil numero di premi vinti e nominati.