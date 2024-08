Francesca Michielin si racconta | Ci sono voluti trent’anni per accettarmi Poi posta la foto ed è polemica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) In un post sul suo profilo Threads,hato uno scatto mentre si trova in spiaggia, in costume da bagno. In queste settimane tutti i social networkinvasi daestive, ma questa dell’artista è simbolica e ha un suo importante significato. “Cipiù o meno ventinove anni per riuscire a sentirmi abbastanza serena in costume”, ha scritto la cantante, “senza più mettere per forza i pantaloncini sopra, tirare indietro la pancia, coprirsi con il pareo, evitare di passeggiare lungo il bagnasciuga.rigorosamente non posata, proprio perché i don’t give a fuck anymore”. Il racconto dell’operazione di asportazione del rene e del lungo processo di recupero è una testimonianza del fatto che il corpo, anche quando affronta sfide significative, può imparare a adattarsi e a guarire. E lalo sa bene.