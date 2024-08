Fiorentina Richardson si presenta | Amrabat mi ha consigliato di venire qui Mi ispiro a Pogba

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Firenze, 13 agosto 2024 - Amirsi, è il suo giorno. Arrivato dal Reims per 10 milioni di euro, ha iniziato parlando del rapporto con il connazionale Sofyan. "Mi hadiqui, mi ha parlato molto bene del club. Non sono io a dovergli dire di rimanere, deciderà per il suo futuro". Cosa rapla? "Firenze è una grande città, per me è importante raggiungere questa tappa alla mia carriera, può solo farmi bene. Starà a me fare il mio meglio". Sul paragone conper me è un grande giocatore, penso di essere abbastanza simile a lui per caratteristiche fisiche. Imparo da lui e da tanti altri grandi giocatori". Quali le aspettative per la stagione? “Il mio obiettivo è giocare il più possibile e andare il più lontano possibile anche a livello europeo.