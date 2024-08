Escursioni e passeggiate estive in Emilia 2024 | ecco il calendario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Bologna, 13 agosto– Nel mese più caldo dell’anno sarà piacevole trovare un po’ di fresco nelle aree verdi della nostra regione, meglio se in compagnia di altri appassionati die trekking. L’ente dei parchi dell’Orientale propone una decina di tappe per lee raccoglierà le prenotazioni degli interessati, via mail o al numero 0516254821. Il programma Si inizia alle 10 di mattina del 14 agosto con un’esperienza dedicata ai piccoli dai 4 ai 12 anni, quando prenderà il via la passeggiata “Esploratori del Mondo - Arte e natura”. Ci si incontrerà poco prima dell’orario di partenza a Budiaria, nel territorio di Vidiciatico, in corrispondenza del parco regionale del Corno alle scale.