Dazn Sky Mediaset e Amazon Calcio dove vedere le partite della nuova stagione e a che prezzi

(Di martedì 13 agosto 2024) Il campionato diè già in partenza. L’avvioè stato anticipato al 17 di Agosto in vista di unaricchissima (anche troppo, fa notare qualcuno) di appuntamenti e competizioni. DallaChampion’s dalla formula innovativa al Mondiale per Club, le squadre e i giocatori saranno sottoposti a un tour de force che mette i brividi. Una bella fatica che, anche se dal divano, coinvolgerà tifosi e appassionati che vorranno seguire le. Il problema è capirele garepropria squadra del cuore – e di tutte le altre – e a quale prezzo. Perché lo spezzatino causato dalla cessione non uniforme dei diritti di trasmissione rende ogni anno più complicato capire come barcamenarsi fra i vari canali a pagamento.