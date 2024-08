Daily Crown | l' esperto ' Carlo e William d' accordo nel non invitare Harry a Balmoral'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Londra, 13 ago. (Adnkronos) -hanno deciso di non. Lo sostiene l'reale Tom Quinn, che al Mirror ha detto di ritenere che al re e al primogenito erede al trono non sia gradita, questa estate, la presenza dei Sussex nella residenza scozzese dove passeranno le vacanze. Il motivo è presto detto: il re e il principe del Galles hanno convenuto che la convivenza sarebbe troppo difficile, dopo un anno di impegni e denso di preoccupazioni causate dalle malattie di Kate e di. Lo scrittore ha aggiunto di non credere che il duca e il re si stiano parlando in questo momento: "Con Kate e Charles in una situazione difficile, l'ultima cosa di cui la famiglia ha bisogno è