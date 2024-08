Bullismo Borrelli non crede al pentimento del sindaco | fatti gravi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Mentre il Questore di Avellino, dopo la nostra denuncia, ha abbandonato le proprie attività, era domenica, per dedicarsi alla questione e in poche ore ha rintracciato tutti i protagonisti dei filmati e le loro famiglie, ile il vigile hanno sminuito la vicenda definendola una bambinata. È stato fatto per mantenere i consensi, per non creare ulteriore scompiglio nella comunità, per non assumersi delle responsabilità? Oppure magari sono state male riportate le parole sui giornali? Se è così chiediamo subito una smentita”. Lo afferma il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio, il primo ad aver denunciato pubblicamente l’accaduto, a proposito delle parole deldi Sirignano, Antonio Colucci, sull’episodio diverificatosi nel comune dell’Avellinese.