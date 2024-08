Antropova a Scandicci con oro olimpico | l’applauso di Savino Del Bene

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 13 agosto 2024)– Ekaterinacon l’oroconquistato a Parigi con la Nazionale di volley.con orodiDel(Foto FbDelVolley) La campionessa olimpica rientrata in Italia da Parigi prima di partire per le vacanze si è fermata aa salutare tra gli applausi le compagne di squadraDelVolley, in preparazione per il campionato di serie A1. Abbracci e applausi per Ekaterina, fantastica protagonista della vittoria con la Nazionale di volley alle Olimpiadi di Parigi. Con una Nazionale di volley guidata dal ct Julio Velasco con Tommaso Bernardi e Massimo Barbolini, fino alla scorsa stagione tecnico diDel. Barbolini con le forti atlete diin Europa e per la prima volta in una finale scudetto.