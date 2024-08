Al Circolo Fortino è Marina Slow E il tema è Salvarsi dal mare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) La formula è rodata e cattura – edizione dopo edizione – amanti del, del pesce "buono pulito e giusto", dei prodotti e della cultura del territorio., manifestazione storica del litorale (nata nel 2012), torna per il suo 13esimo anno in via della Sirenetta adi Pisa, con un programma dedicato a unche non perde mai la sua attualità: "dal". Un nodo irrisolto - "la perenne lotta dei marinesi contro leggiate" come ha spiegato il patron die presidente delilFabiano Corsini - che sarà articolato, da sabato 24 a sabato 31 agosto, attraverso una mostra che racconta la ‘storia del problema’: 10 pannelli ricavati da due pubblicazioni, una del 1965 e una del 1989. E ancora: una serie di incontri con esperti di livello internazionale per capire cosa si sta facendo e cosa ci sarebbe da fare.